Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
|02 Mart 2020 11:34
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