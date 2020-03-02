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Elazığ'da depremzede öğrenciler için ücretsiz okul servis hizmeti

Elazığ'da depremzede öğrenciler için ücretsiz servis hizmeti başlatıldı
 02 Mart 2020 11:35
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Elazığ'da depremzede öğrenciler için ücretsiz okul servis hizmeti

Elazığ'da depremzede öğrenciler için ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gördüğü veya yıkıldığı için konteyner, çadırkent ile eski devlet hastanesi binası ile Şah Cihan Yurdun'da aileleriyle kalan öğrenciler için servis hizmeti veriliyor.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hurrem Uslu AA muhabirine, depremzedelerin yaralarının sarılması için devletin seferber olduğunu belirtti.

Okulların açılmasıyla öğrenciler için servis hizmeti de başlattıklarını aktaran Uslu, şunları söyledi:

"İlimizde meydana gelen depremde evleri zarar gören ya da yıkılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için okul, yurt, pansiyon ve çadır kentlerde kalan öğrenciler 73 okulumuza servisle ücretsiz götürüyoruz. Elazığ Belediyesi, İl Özel İdare Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim'e ait olmak 18 araçla hiç bir aksaklığa meydan vermeksizin taşımalar sürdürülmektedir."

- "Devletimiz elinden geleni yapıyor"

Öğrenci velisi Nursen Ardıç, depremde evleri ağır hasar gördüğü için ailesiyle Şah Cihan Öğrenci Yurdunda kaldığını, devletin sağladığı tüm yardımlardan faydalandıklarını söyledi.

Okula giden çocukları için servis hizmetinin sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ardıç, "Devletimiz elinden geleni yapıyor. Yardımlarını ve desteklerini bizden eksik etmediler, hemen hemen istediğimiz her şey yerine getiriliyor. Yurt görevlilerimiz yine aynı şekilde sağ olsunlar, yerimiz çok rahat. Çocuklarımıza servis imkanı sağladılar, Allah razı olsun, en azından rahat bir şekilde götürüp getirme imkanını sağladılar." diye konuştu.

Öğrencisi Hüsna Kaya ise servisle kısa sürede okula ulaştığını belirterek, "Servis bizi okula götürüyor, çok rahatız. Bu sayede anne ve babalarımızda sıkıntı çekmiyor, çok memnunuz." dedi.
Anadolu Ajansı
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