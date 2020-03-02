Malatya'da pazardaki Fatma Teyze'den dikkat çekici Suriye cevabı
|02 Mart 2020 11:43
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Fatma Teyze'nin verdiği cevaplar ise izleyenleri duygulandırdı. İşte o anlar A Haber ekranlarında...
Malatya'da pazarda çekilen görüntü dikkat çekti. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde pazara giden Fatma Teyze'ye "Sen de Suriye'ye gider misin?", "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" soruları yöneltildi. "Bahar Kalkanı Harekatı" ile ilgili konuşma dikkat çekti.
"SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR?"
Görüntülerde kendisine yöneltilen "Sen de Suriye'ye gider misin?" sorusuna cevap veren Fatma Teyze, "Yahu giderim. Oğlum giderim iki tane yaralının yarasını sararım. Bu devlet bizim devlet bu millet bizim millet bu vatan kanlarımızla canlarımızla bu vatanı kurtardık." ifadelerini kullanıyor. Ardından görüntüleri çeken kişinin "Suriye'de ne işimiz var?" sorusuna cevap veren Fatma Teyze, "Nasıl ne işimiz var? Yılan gelmiş, düşman gelmiş bağrımıza girmiş evimizin içerisine. Biz Suriye'ye gitmezsek Türkiye'yi taksim ettiler paylaştılar." dedi
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