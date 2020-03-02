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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi akredite edildi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümleri İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından 20 Şubat 2022'ye kadar akredite edildi
 02 Mart 2020 11:48
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi akredite edildi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümleri İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından 20 Şubat 2022'ye kadar akredite edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, farklı disiplinlerdeki iletişim eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'deki iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan İLEDAK Değerlendirme Ekibi, İÜ İletişim Fakültesi'ni 23-26 Kasım 2019 tarihleri arasında ziyaret edip, insan kaynakları, fiziki kaynak yeterliliği, teknoloji ve bilişim altyapısı ile akademik faaliyetleri bakımından değerlendirdi.

Ekibin tüm kriterleri dikkate alarak hazırladığı sonuç raporunun ardından 3 aylık değerlendirme süreci sonucunda, stratejik planlama süreçleri ve kalite yönetimiyle örnek olan İÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri 20 Şubat 2022'ye kadar akredite edildi.

Fakültenin akredite edilmesi, eğitim ve öğretim kalitesinin tescillenmesi, mevcut eğitim programlarının ilerletilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi konularında önemli yer tutarken, uluslararası düzeyde gelişiminin teknolojilere uyumlu ve yeni ihtiyaçlara yaratıcı çözümler geliştirebilecek şekilde sağlanabilmesini de hızlandıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, yaptıkları tüm çalışmaların fakültenin farkını ortaya koyduğunu ve akreditasyon sürecini başarı ile tamamlamalarını sağladığını belirterek, bu başarının öğrenciler, akademik ve idari personelin desteği sayesinde elde edildiğini vurguladı.

Yolcu, 1950'de kurulan fakültenin ülkenin ilk iletişim fakültesi olmasının yanı sıra ilk Nobel Ödüllü mezuna da sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2019 taban puanları göstermiştir ki alanında en yüksek puanı alan öğrenciler devlet üniversiteleri arasında ilk sırada İÜ İletişim Fakültesi'ni tercih etmiştir. Fakültemizde hayata geçirdiğimiz uygulama birimleri, öğrenci kulüpleri ve çeşitliliği barındıran atölyelerle onlara mezun olmadan sektörde kazanabilecekleri deneyimi edinme fırsatı sunuyoruz. Öğrencilerimiz alan zorunlu derslerin yanında fakültemizdeki farklı bölümlerden seçmeli dersler de alabiliyorlar. Ders programlarımızın hazırlanmasında dünyada iletişim alanında eğitim veren fakültelerin nasıl çalışmalar yürüttüğünü ve gelecekte neler yapacaklarını dikkate aldık. Fakültemizde sektörle olan bağlarımızı güçlendirerek uygulamaya dönük ve bilimsel araştırma projelerine yönelik çalışmalarımızı artırdık. İletişim alanında eğitim alan öğrencilerimizi gelecekte bu alanda çalışacak bireylerin yeterlilikleri nasıl olmalıysa ona uygun yetiştiriyoruz. Bu anlamda fakültemizde YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında doktora eğitimi alan öğrencilerimizle teori ve uygulamaya yönelik birçok projede birlikte çalışıyoruz."

Fakülte olarak akreditasyon, uluslararasılaşma ve kalite yönetimi çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Yolcu, kalite odaklı bakış açılarını, geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de sürekli iyileştirerek daha iyi noktalara taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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