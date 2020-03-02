Akar: 32 tank, 2 HSS ve 345 rejim askeri daha etkisiz hale getirildi
|02 Mart 2020 12:05
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Türk askerlerine yönelik 27 Şubat'taki saldırının ardından başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akar, Bahar Kalkanı Harekatı şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, "TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir." dedi.
"2557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi"
Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi ve 2557 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Akar, dün (1 Mart'ta) yaptığı açıklamada "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar/havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsuru etkisiz hale getirilmiştir." demişti.
Bugünkü açıklamayla dünkü açıklamayı karşılaştırdığımızda, dünden bu yana 2 savaş uçağı, 1 İHA, 32 tank, 2 hava savunma sistemi imha edilmiş ve 345 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir.
"Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemiz yok"
Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir."SİHA'lar hareket halindeki rejim konvoyunu böyle vurdu
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