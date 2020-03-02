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Trabzonspor'da ayrılık

Trabzonspor, Daniel Sturridge'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
 02 Mart 2020 12:06
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Trabzonspor'da ayrılık
Trabzonspor, Daniel Sturridge ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini KAP'a bildirdi.
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