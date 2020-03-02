İdlib'deki ılımlı muhalifler 3 köyü rejimin elinden geri aldı
İdlib'deki ılımlı muhalifler, 3 köyü daha rejim güçlerinden geri alarak, stratejik Cebel Zaviye bölgesinde kontrolü sağladı.
|02 Mart 2020 12:14
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İdlib'deki ılımlı muhalifler, 3 köyü daha rejim güçlerinden geri alarak, stratejik Cebel Zaviye bölgesinde kontrolü sağladı.SİHA'lar hareket halindeki rejim konvoyunu böyle vurdu
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