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Fatih'teki 'cinsel saldırı' davasında sanığa 7 yıl hapis cezası

Fatih Balat'ta işe giden kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Halil Pamuk, "cinsel saldırı" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 02 Mart 2020 12:26
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Fatih'teki 'cinsel saldırı' davasında sanığa 7 yıl hapis cezası

Fatih Balat'ta işe giden kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Halil Pamuk, "cinsel saldırı" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil Pamuk, müşteki, tarafların avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı katıldı.

Duruşmada son savunması alınan sanık Pamuk, ''Suçlamaları kabul etmiyorum. Görüntüdeki şahıs ben değilim'' iddiasında bulundu.

Müşteki S.K ise sanıktan şikayetçi olduğunu, sanığı net ve kesin olarak teşhis ettiğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın sübut bulan eylemine uyan ''cinsel saldırı'' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın sosyal ilişkileri, dosyaya yansıyan kişiliği, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları dikkate alındığında sanığa ceza indirimi yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, "dosyanın karara çıkmış olması, tutuklamanın cezalandırma aracı değil, tedbir mahiyetinde olması" nedeniyle sanığın tahliyesine karar verdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki S.K'nin 15 Kasım 2019'da, sabah saatlerinde Balat Mahallesi'ndeki iş yerine doğru yürürken, sanık Halil Pamuk'un karşıdan gelerek müştekinin arkadan boynunu tuttuğu ve yüzünü çevirip dudaklarından öperek cinsel saldırıda bulunduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanığın "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Anadolu Ajansı
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