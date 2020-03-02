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Özel hastanede 'yetkisiz estetik ameliyatı'na suçüstü

Pendik'te özel bir hastanede yetkileri olmadığı halde estetik ameliyatı yaptığı iddia edilen İran uyruklu şüpheliler, ameliyathanede suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
 02 Mart 2020 13:06
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Özel hastanede 'yetkisiz estetik ameliyatı'na suçüstü

Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran İran uyruklu 2 vatandaş, iddiaya göre Pendik'te bulunan özel bir hastanede İran vatandaşı M.B. ve R.Y. isimli şahısların estetik ameliyatı yaptığını, bu şahısların yetkisiz olduğunu söyleyerek şikayetçi odu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, İran uyruklu R.Y. isimli şahsın yurt dışından müşteri getirdiğini, getirdikleri müşterileri özel hastanede estetik ameliyatı yaptıklarını, resmi kayıtlarda ameliyatı yapan doktor olarak hastane sahibinin gösterildiğini ancak ameliyatları İran uyruklu J.J.T. ve M.B.'nin yaptığını, bu şahısların İran'da cerrah olduklarını tespit etti.
Konuya ilişkin soruşturma başlatan savcılık, 24 Şubat 2020 tarihinde polis ekiplerine İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle birlikte hastaneye gidilmesi ve ameliyathaneye girilerek gerekli tespitlerin yapılması için talimat verdi.

Ameliyat yaparken suçüstü yakalandılar

Bunun üzerine hastaneye giden ekipler, estetik operasyonu için müşteri kazanma işini yapan İran uyruklu R.Y.'yi takip altına aldı. Daha sonra ameliyathaneye giren polis ekipleri, ameliyat masasında yatan ve karın bölgesinde kesiler olan A.G. isimli şahsa müdahale eden İran uyruklu M.G. ve J.J.T. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yanında bulunan anestesi uzmanı A.G., anestezi teknisyeni A.Ç., ameliyathane hemşiresi M.S. ve müşteri kazanma işini yapan İran uyruklu R.Y. deyakalanarak gözaltına alındı.

'Yetkisiz hekimlik' suçundan işlem yapıldı

Suçüstü gözaltına alınan şüpheliler hakkında polis ekipleri tarafından 1219 Sayılı Kanuna muhalefet(Yetkisiz hekimlik) suçundan işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, hastane yönetimi tarafından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İran'daki problemlerden dolayı hastalar, acentalarla ve hastane ile yapılan anlaşmalarla hastanemize getirilmişlerdir. Hastaların tedavi ve ameliyatları kendi doktorlarımız tarafından yapılmaktadır. Bu olay acenta sahipleri ve hastaları arasındaki problemlerden dolayı şikayet edilmiş olup hastanede tercümanlık tedavi harici hizmetler, doktor ve yardımcı personeller de gözlemci ve pansuman yapabilmektedir. Onun haricinde operasyon veya tedavi izinleri yoktur. Kendi getirdikleri hastalar tarafından şikayetleri ve iddiaları vardır" denilerek, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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