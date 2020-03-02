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Toprak Mahsulleri Ofisi vadeli arpa satışlarına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), arpa satışlarında, öncelikle deprem yaşanan bölgelerindeki besici ve yetiştiricilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde fark alınmadan 90 gün vade uygulayacak
 02 Mart 2020 13:09
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Toprak Mahsulleri Ofisi vadeli arpa satışlarına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), arpa satışlarında, öncelikle deprem yaşanan bölgelerindeki besici ve yetiştiricilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde fark alınmadan 90 gün vade uygulayacak.

Ofisten yapılan yazılı açıklamada, gıda ve hayvancılık sektörünün en önemli ham maddelerinden birisi olan arpa üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla her türlü tedbirin alındığı bildirildi.

Piyasalarda oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, besici ve yetiştiriciler başta olmak üzere sektörün ham madde tedarikinde sıkıntı yaşamaması amacıyla 2019 Ekim'den itibaren arpa stoklarının satışının devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Bu kapsamda ocak ayından bugüne kadar arpa satış fiyatlarımız değiştirilmemiştir. Kurumumuzca besici ve yetiştiricilere tonu 1275 liradan, piyasa fiyatlarının 100-150 lira altında satış yapılmaktadır. Mart ayından itibaren öncelikle deprem yaşanan bölgelerimizdeki besici ve yetiştiricilerimizin ihtiyaçları karşılanacak şekilde arpa satışlarında fark alınmadan 90 gün vade uygulanmasına karar verilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Besicilere, ürün bedellerini kredi-banka kartıyla ödeme imkanı da getirildiğine işaret edilen açıklamada, "Kuruluşumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da besici ve yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Talep sahiplerinin, ilgili şube müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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