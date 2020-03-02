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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,46 artışla 108.596,84 puana çıktı.
 02 Mart 2020 13:22
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,46 artışla 108.596,84 puana çıktı.

Günün ilk yarısında dünya borsalarına paralel alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.603,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,32 ve holding endeksi yüzde 4,47 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 7,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde merkez bankalarından gelen güvercin açıklamaların risk iştahını artırdığını ve pay piyasalarında yukarı yönlü bir hareketin gözlemlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve inşaat harcamaları verileriyle birlikte, Suriye konusuna ilişkin haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
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