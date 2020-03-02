Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

HİZMETİNİ TAMAMLAYIP YAŞI BEKLEYECEK OLAN ÖĞRETMEN, YURT DIŞINDA ÇALIŞMAYA BAŞLARSA Hizmet süresini doldurmuş bir öğretmen istifa ederek yaşı beklerken eğer yurt dışına gider ve yurt dışında çalışmaya başlarsa, yurt dışındaki hizmet süreleri Bağ-kur statüsünde kabul edilmektedir. Bu çerçevede, eğer yurt dışındaki süreleri 3 yıl 6 aydan fazla olursa, bu öğretmen, Bağ-kur statüsünde emekli olmak durumunda kalacaktır.