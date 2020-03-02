Bakan Koca'dan Gürbulak'taki roketli saldırıya ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaralılarımızın tedavisi için görev başındayız. Terör, Türkiye'yi durduramaz
|02 Mart 2020 13:24
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yapılan saldırıda yaralananların tedavisi için görev başında olduklarını belirterek, hayatını kaybeden Gümrük Müdürlüğü personeline başsağlığı diledi.
Koca, Twitter hesabından, Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan araca yapılan hain saldırı sonucu 1 şehit ve yaralıların olduğunu bildirdi.
Saldırıda hayatını kaybeden Gümrük Müdürlüğü personeline Allah'tan rahmet dileyen Koca, Ticaret Bakanlığı ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.
Bakan Koca paylaşımında, "Yaralılarımızın tedavisi için görev başındayız. Terör, Türkiye'yi durduramaz." ifadesini kullandı.Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'den yargılanan eski hakime hapis cezası
02 Mart 2020 14:38
|Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı
02 Mart 2020 12:12
|Gümrük saldırısı sonrası tarama yapan asker patlamada yaralandı
02 Mart 2020 12:09
|Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu
02 Mart 2020 11:12
|Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası
02 Mart 2020 10:56
|Çorum'da 4 DEAŞ'lı tutuklandı
02 Mart 2020 01:02
|FETÖ'den yakalanan 19 şüpheliden 16'sı itirafçı oldu
01 Mart 2020 15:32
|TSK, rejim hedeflerini böyle vuruyor
01 Mart 2020 14:22
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
01 Mart 2020 13:49
|FETÖ sanığı, örgütün Saadet Partisine nasıl sızdığını anlattı
01 Mart 2020 12:55