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Bakan Koca'dan Gürbulak'taki roketli saldırıya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaralılarımızın tedavisi için görev başındayız. Terör, Türkiye'yi durduramaz
 02 Mart 2020 13:24
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Bakan Koca'dan Gürbulak'taki roketli saldırıya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yapılan saldırıda yaralananların tedavisi için görev başında olduklarını belirterek, hayatını kaybeden Gümrük Müdürlüğü personeline başsağlığı diledi.

Koca, Twitter hesabından, Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan araca yapılan hain saldırı sonucu 1 şehit ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybeden Gümrük Müdürlüğü personeline Allah'tan rahmet dileyen Koca, Ticaret Bakanlığı ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Koca paylaşımında, "Yaralılarımızın tedavisi için görev başındayız. Terör, Türkiye'yi durduramaz." ifadesini kullandı.

Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu
Anadolu Ajansı
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