Göç İdaresi: Göçmenlerin ücretli taşındığı haberleri yalan
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sınır kapılarına giden göçmenlerin, Genel Müdürlüğe ait araçlarla ücretli taşındığı haberlerini yalanladı
|02 Mart 2020 13:40
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sınır kapılarına giden göçmenlerin, Genel Müdürlüğe ait araçlarla ücretli taşındığı haberlerini yalanladı.
Genel Müdürlük, bir haber bülteninde yer alan 'İstanbul'da Göç İdaresi'ne ait araçların yazılarını söküp, mültecileri ücretli taşıdılar' başlıklı haberi yalanladı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz, kuyruklu yalan" denildi.
Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz:Göç İdaresi Genel Md (@Gocidaresi) March 1, 2020
KUYRUKLU YALAN https://t.co/DItGtj8AS3
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