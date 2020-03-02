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Altın yeniden yükselişe geçti

Geçtiğimiz haftanın son gününde düşüşe geçerek 316 lira seviyelerini gören gram altın yeni haftaya yükselişle başlayarak 322 lira seviyelerinde dengelendi
 02 Mart 2020 13:41
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Altın yeniden yükselişe geçti

Geçtiğimiz haftanın son gününde düşüşe geçerek 316 lira seviyelerini gören gram altın yeni haftaya yükselişle başlayarak 322 lira seviyelerinde dengelendi.

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve koronavirüs endişesi ile yükselişe geçen altın, 322 lira ile tarihi rekorunun ardından geçtiğimiz Cuma günü düşüşe geçmişti. Yeni haftada tekrar yükselişe geçen altının ons fiyatı bin 610 dolar civarında seyrediyor. İç piyasada 24 ayar gram altın 322 lira olurken çeyrek altın 527 lira, yarım altın 1055 lira, tam altın ise 2068 liradan satılıyor.
İhlas Haber Ajansı
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