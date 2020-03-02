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İran Cumhurbaşkanı'nın eski danışmanı karonavirüs'ten öldü

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Üyesi Seyit Muhammed Mirmuhammedi, Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti
 02 Mart 2020 13:46
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İran Cumhurbaşkanı'nın eski danışmanı karonavirüs'ten öldü

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Üyesi Seyit Muhammed Mirmuhammedi, Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Korona virüsü nedeniyle İran'da da bilanço artıyor. İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) üyesi Seyit Muhammed Mirmuhammedi'nin bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, bir dönem Kum milletvekilliği yapmış Mirmuhammedi, Ali Hamaney ile Haşimi Rafsancani'nin Cumhurbaşkanlıkları döneminde Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanlığı görevinde bulunmuştu.
İhlas Haber Ajansı
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