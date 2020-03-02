Meclis'te 'virüs' önlemleri alındı
|02 Mart 2020 13:48
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TBMM Başkanlığı, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Meclis'te dezenfeksiyon çalışması başlattı.
Sağlık Bakanlığının tüm kurumlara gribal enfeksiyonlara karşı el hijyenine önem verilmesi yönündeki duyurusu üzerine Meclis'te bu doğrultuda adım atıldı.
TBMM'nin giriş ve çıkışları ile iç ve dış mekanlarında viral enfeksiyon ve virüslere karşı 284 noktaya alkol bazlı sıvı el dezenfekte aparatı yerleştirildi. TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu başta olmak üzere iktidar ve muhalefet kulislerine de bu cihazlardan takıldı.
Meclis'te uygun alanlara, Sağlık Bakanlığınca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri de asıldı.
Afişlerde, ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılması, sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanların sık sık havalandırılması, bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenmeye önem verilmesi ile gıdaların tüketilmeden önce iyice yıkanması gerektiğine yer veriliyor.
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