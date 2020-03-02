BM: Rusya, İdlib'de savaş suçu işledi
BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi
|02 Mart 2020 14:11
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