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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye baş verir, baş eğmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu gafillere Türkiye'nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz
 02 Mart 2020 14:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye baş verir, baş eğmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu gafillere Türkiye'nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın konuşmasının satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş zalim bir rejim tarafından kuşatılmasına, milyonlarca sığınmacının yükünün kalıcı bir şekilde üzerimize yıkılmamasına bundan böyle kararlıyız."

Erdoğan:"Kan dökülmemesi, can yanmaması, acı yaşanmaması hassasiyetimizi zafiyet, çekingenlik olarak görenlere gücümüzü göstermeye yeni başlıyoruz."

"Şu ana kadar Rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır."

"Bu gafillere Türkiye'nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz."

"Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum, Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok."

"Yaşananlardan ibret almayanların gözlem noktalarımıza saldırı tehdidi, akıllarının başlarına gelmediğine işaret ediyor."

"(Rejim unsurları) Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak."

"(Suriye'de) İşlerin bu noktaya gelmiş olmasından üzünlüyüz. Bunun müsebbibi, arkalarına aldıkları güçlerin gölgesini kendi cüsseleri sanarak bize meydan okuyanlardır."

"Her biri canımızdan birer parça olan askerlerimizin hayatına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur."

"Biz Suriye'de hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol açtığı insani krizi çözme hem de topraklarımızın güvenliğini sağlama mücadelesi yürütüyoruz."

"Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek."

"(Mülteciler) Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti."

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Memurlar.Net
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