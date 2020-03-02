Erdoğan'la şehit kardeşi arasında dikkat çeken diyalog

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesi salon dışında bekleyen vatandaşlara seslendi.

Taziye ziyaretinde bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunmuştu. Erdoğan burada şehidin ailesine başsağlığı dilemiş ve kısa süre sohbet etmişti. Bu ziyaretten 2 gün sonra kameraların karşısına geçen Erdoğan, şehidin kardeşiyle yaşadığı diyaloğu anlattı.

''Başkanım ne olur, ben askerliğime devam edeyim''

Türk milletinin yediği darbelere rağmen ayakta kalan yegane milletlerden biri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Dün değil evvelsi gün, bir şehidimizi ebediyete uğurladık. Emre yavrumuzu. Dün akşam evlerindeydim eşimle beraber. Yine orada, aileyi gördüğümde 55 gün terhisine kalan kardeşi bile 'Başkanım ne olur, ben askerliğime devam edeyim' dedi. Bu millet böyle. Ruhunda o aşk, o heyecan, o coşku var. Hep deriz ya; Bir ölür, bin diriliriz" ifadelerini kullandı.