YKS başvuruları yarın sona eriyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları yarın sona erecek
|02 Mart 2020 14:35
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları yarın sona erecek.
Üniversite adaylarına, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
Sınav başvuruları, yarın sona erecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
2020-YKS Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.
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