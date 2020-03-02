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YKS başvuruları yarın sona eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları yarın sona erecek
 02 Mart 2020 14:35
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YKS başvuruları yarın sona eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları yarın sona erecek.

Üniversite adaylarına, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sınav başvuruları, yarın sona erecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

2020-YKS Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

Anadolu Ajansı
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