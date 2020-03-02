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YÖKDİL/1 soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM, YÖKDİL/1 soru ve cevaplarını yayımladı
 02 Mart 2020 14:37
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YÖKDİL/1 soru ve cevapları yayımlandı

2020-YÖKDİL/1 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

01 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2020-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Mart 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-YÖKDİL/1 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)
Memurlar.Net
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