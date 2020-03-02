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Muslera'dan duygulandıran hareket!

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 02 Mart 2020 14:44
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Muslera'dan duygulandıran hareket!

Uzun yıllardır Galatasaray'da kalecilik yapan Fernando Muslera'nın, bu ay kazandığı maaşının tamamını şehit ailelerine bağışladığı öğrenildi.

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, son kararıyla birlikte taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı.

Yaklaşık 10 senedir ülkemizde futbol hayatını sürdüren ve karakteriyle ülkedeki herkesin saygısını kazanan Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlama kararı aldı.

Muslera'nın bağışlayacağı tutar, 375 bin euro (2.5 milyon TL) olacak.

Muslera'nın bu kararı, sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm Türkiye tarafından takdir edildi.
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