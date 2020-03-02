Muslera'dan duygulandıran hareket!
İdlib'de katil Esad'ın kalleş saldırısında 34 askerimizin şehit olması tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimlerden, siyasetçilerine, STK'lardan futbolcularına kadar birçok isim Türk ordusuna desteklerini açıkladı.
|02 Mart 2020 14:44
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Uzun yıllardır Galatasaray'da kalecilik yapan Fernando Muslera'nın, bu ay kazandığı maaşının tamamını şehit ailelerine bağışladığı öğrenildi.
Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, son kararıyla birlikte taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı.
Yaklaşık 10 senedir ülkemizde futbol hayatını sürdüren ve karakteriyle ülkedeki herkesin saygısını kazanan Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlama kararı aldı.
Muslera'nın bağışlayacağı tutar, 375 bin euro (2.5 milyon TL) olacak.
Muslera'nın bu kararı, sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm Türkiye tarafından takdir edildi.
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