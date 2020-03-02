Göçmenler yakıtları ve motorları alınıp ölüme terk edildi

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'a doğru botlarla açılan göçmenler, Yunan Sahil Güvenliğinin müdahalesiyle denizde mahsur kaldı. Motorları ve bazı eşyaları alınan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ölümden kurtardı.

Çeşme ilçesinde göçmen hareketliliği devam ediyor. Suriye, Irak, Kongo, Afganistan ve Orta Afrika uyruklu 12'si çocuk 38 göçmen bu sabah saatlerinde Yunanistan'ın Sakız Adasına geçmek için lastik botlarla denize açıldı. Göçmenlerin iddialarına göre denize açıldıktan bir süre botun yanına Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yaklaştı. Yunan ekipleri, göçmenlerin bulunduğu bottaki benzini boşaltıp yedek yakıtlarını da alırken, daha sonra motoru söktü ve göçmenlerin yanından ayrıldı. Denizde bir süre mahsur kalan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak yardım istedi. Göçmenlerin yardımına yetişen ekipler, göçmenleri başka bir bota bindirerek Çeşme Limanına getirdi. Burada karaya çıkartılan göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından gıda yardımı yapıldı. Bedensel engeli bulunan bir göçmen ise arkadaşlarının yardımıyla taşındı.

"Türk Sahil Güvenliği sayesinde boğulmaktan kurtulduk"

Denizde mahsur kalan göçmenlerden Afgan uyruklu Ramin Emiri (30), sabah saatlerinde denize açıldıklarını Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle denizde mahsur kaldıklarını söyledi. Ramin Emiri, "Yunan ekipleri her şeyimizi aldı sadece tüp bıraktılar. Türk Sahil Güvenliği sayesinde boğulmaktan kurtulduk" dedi.

Ayrıca, göçmenlerden Ramin Emiri'nin hamile eşinin de botta olduğu ve sabah saatlerinde tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.