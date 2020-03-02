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Kağıthane'de can pazarı: Çatıdan açılan battaniyeye atladı

Kağıthane'de beş katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan kadın, çevredekilerin açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu.
 02 Mart 2020 15:18
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Kağıthane'de can pazarı: Çatıdan açılan battaniyeye atladı

Kağıthane'de beş katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan kadın, çevredekilerin açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu.
Kağıthane, Çağlayan Mahallesi, Şan Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı sararken vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çatı katında oturan anne ile kız ise alevler nedeniyle mahsur kalarak balkona çıktı. Alevlerin bütün çatıyı sardığını gören annenin paniğe kapılarak terastan aşağı atlayacağını gören vatandaşlar buldukları battaniyeleri açarak beklemeye başladı. Bir süre sonra kendini boşluğa bırakan kadın vatandaşların açarak hazır beklediği battaniyelerin üzerine düştü. Şans eseri olaydan yara almadan kurtulan kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dumanlar arasından atlayan kadının kızını ise vatandaşlar kendi imkanlarıyla binadan çıkardı. Annesinin binadan atladığını gören genç kız fenalaşarak baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren genç kız da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı Kadının çatı katından battaniyeye atlayarak kurtulduğunu belirten Mensur Ciğerci," Aşağıdan yukarıya doğru yürüyordum. Baktım çatı yanıyor. Kadında en üst katta terasta duruyordu. Sonra aşağıda toplanan arkadaşlar battaniye açtı. Kadın battaniye atladı. Ciddi bir şeyi yoktu. Ambulansla hastaneye kaldırdılar" ifadelerini kullandı.

KADIN, BATTANİYEYE ATLAMASAYDI YANACAKTI

Battaniye açarak kadını kurtaranlardan ise Ramazan Dağlı ise " Evden çıktım, bir baktım duman çıkıyordu. Balkonda bir kadın vardı, üç dört kişi battaniye açarak atlamasını bekledi. Baktık kadın yanacak, atla dedik, atladı. Sonra yakaladık onu" şeklinde konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Alev alev yanan çatı katından açılan battaniyeye atlayarak kurtulan kadının mucize kurtuluşu cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşlarca çekilen görüntülerde 'Yapma', 'Atlama' uyarılarına rağmen kadının panikle kendini boşluğa bıraktığı görülüyor. Beş katlı binanın çatı katından atlayan kadının yolda bulunan vatandaşlarca açılan battaniyeye düştüğü anlar kameralara yansıyor.

DHA
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