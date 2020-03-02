Polis ekipleri buldukları intihar mektubu ile çocuğu kurtardı
|02 Mart 2020 15:26
|Yazdır
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis merkezi önünde buldukları intihar mektubu sonrası tüm çevreyi tarayan polis ekipleri, intihar etmek üzere olan çocuğu bularak ailesine teslim etti.
Olay dün öğlen saatlerinde Körfez Hereke bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün öğlen saatlerinde Hereke Polis Merkezi Amirliğinin giriş kapısının önüne bir mektup bırakıldı. Açtıkları mektupta annesinin ailesini terk etmesinden dolayı bir şahsın intihar edeceğinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Çevre taraması sonrasında 12 yaşındaki bir çocuk, Hereke sahilindeki bir mesire alanında bulundu.
Son anda intihar etmekten polis ekiplerince kurtarılan çocuk, yapılan sağlık taraması sonrasında sağ salim ailesine teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İş adamının arabasına bombayı dayısı koymuş
02 Mart 2020 16:22
|Kopyaladıkları kredi kartı bilgileriyle tatil yapmışlar
02 Mart 2020 16:15
|Kağıthane'de can pazarı: Çatıdan açılan battaniyeye atladı
02 Mart 2020 15:18
|Başörtülü kadına saldıran sanığa 'ceza ehliyeti tam' raporu
02 Mart 2020 13:57
|4 kişinin kaçırdığı iddia edilen gıda teknikeri ortaya çıktı
02 Mart 2020 13:18
|Özel hastanede 'yetkisiz estetik ameliyatı'na suçüstü
02 Mart 2020 13:06
|25 yıl 10 ay hapse mahkum edilmişti, 'beraat' etti
02 Mart 2020 10:16
|İhaleye fesat karıştırma operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
02 Mart 2020 10:05
|Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
02 Mart 2020 09:56
|Gülistan Doku'dan 57 gündür haber alınamıyor
01 Mart 2020 18:33