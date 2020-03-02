Esed rejimine ait mühimmat kamyonları TSK tarafından vuruldu
Serakib'in yaklaşık 20 km kuzeyinde bir binanın altına saklanan Esed rejimine ait mühimmat kamyonları TSK tarafından vuruldu
|02 Mart 2020 15:31
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İdlib'deki ılımlı muhalifler, 3 köyü daha rejim güçlerinden geri alarak, stratejik Cebel Zaviye bölgesinde kontrolü sağladı.
Suriye'deki Serakib'in yaklaşık 20 km kuzeyinde bir binanın altına saklanan Esed rejimine ait mühimmat kamyonları TSK tarafından vuruldu. Binadaki patlamalar saatlerce devam etti.
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