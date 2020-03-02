SİHA korkusu Esad askerlerine bunu yaptırdı
|02 Mart 2020 15:42
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Dera'da olduklarını söyleyen askerlerin İdlib'e intikal ettikleri iddia edildi.
Askerlerin, "Bu sabah zafer sabahı olacak. Esad'ın adamlarıyız." sloganları attıkları duyuldu.
Görüntülerin devamında, sivil ambulansın yanı sıra çok sayıda sivil minibüsün de askerlerin intikali için kullanıldığı dikkati çekti.
İDLİB'DE DURUM
Beşşar Esad rejimi ve destekçileri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Mayıs 2019'dan bu yana Astana ve Soçi anlaşmalarını hiçe sayarak ilerliyor. Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren İdlib'in bazı büyük ilçelerinin yanı sıra, güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi. 17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verirken, Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı. İdlib'deki ılımlı muhalifler, bir süredir rejimin ele geçirdiği bölgeleri geri almak için operasyonlarını sürdürüyor.
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