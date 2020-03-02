1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin en teknolojik markaları açıklandı

Nielsen Türkiye'nin gerçekleştirdiği ve 23 farklı sektörde Türkiye'nin en teknolojik markalarının seçildiği araştırmada en teknolojik yerli marka Vestel oldu
 02 Mart 2020 15:53
Yazdır
Türkiye'nin en teknolojik markaları açıklandı

Nielsen Türkiye'nin yapmış olduğu araştırma sonucunda 23 farklı sektörde Türkiye'nin en teknolojik markaları belli oldu.

Nielsen'den yapılan açıklamaya göre, Nielsen Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen TechBrands Turkey'de Türkiye'nin en teknolojik markaları seçildi.

Nielsen Türkiye, dijital bir yöntemle online anket uygulayarak, 23 kategoride Türkiye'nin en teknolojik markalarını belirledi. Araştırmanın sahası Kasım 2019'da, Türkiye temsili olarak belirlenen İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Gaziantep'te 15-64 yaş arası kadın ve erkek bin kişiyle gerçekleştirildi.

Açık uçlu sorularla yapılan araştırmada, katılımcılara Türkiye'nin en teknolojik markaları soruldu.

- En teknolojik yerli marka Vestel oldu

Araştırma kapsamında Türkiye'nin en teknolojik yerli markası ödülünü Vestel alırken, kendi kategorilerinde en teknolojik marka seçilerek ödüle layık görülenler şu şekilde sıralandı:

"Akaryakıt markası: Opet, banka: Türkiye İş Bankası, beyaz eşya markası: Arçelik, bilgisayar markası: Casper, cep telefonu markası: Samsung, giyim/tekstil markası: LC Waikiki, havayolu şirketi: Türk Hava Yolları, kargo markası: Yurtiçi Kargo, katılım bankası: Ziraat Katılım, kişisel bakım markası: Gratis, kredi kartı: Garanti Bonuscard, küçük ev aletleri markası: Arzum, mobil banka: Enpara.com, online alışveriş markası: Hepsiburada, online banka: Garanti Bankası, otomotiv markası: Mercedes, özel eğitim kurumu: Ted Koleji, özel üniversite: Koç Üniversitesi, sağlık kurumu: Acıbadem, sigorta markası: Axa Sigorta, süpermarket: Migros, telekomünikasyon markası: Turkcell, televizyon markası: Samsung"

- "Tüketici gözünde ayrışan markaların tüketici tarafından tespit edilmesi oldukça önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nielsen Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Didem Şekerel Erdoğan, TechBrands Turkey için "Tüm markaların teknolojiye yatırım yaptığı bu dönemde, tüketici gözünde ayrışan markaların yine tüketici tarafından tespit edilmesi oldukça önemliydi. Biz de bu amaçla yola çıkan TechBrands girişimine, araştırmanın gerçekleştirilmesinde destek olduk." ifadelerini kullandı.

Pazarlamasyon CEO'su Necip Murat ise kendi sektörlerinde en teknolojik markalara, Tech Day ödül gecesinde ödüllerini takdim ettiklerini belirterek, Nielsen ile yaptıkları iş birliğinin markaların geleceği için çok önemli olduğuna işaret etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sürü İHA'lar yakında göreve hazır
01 Mart 2020 15:46		 Milli Balistik Merkezi'nin 2022'nin sonunda tamamlanması planlanıyor
01 Mart 2020 11:11
Bugüne kadarki en büyük kozmik patlama gözlemlendi
29 Şubat 2020 16:53		 Türkiye'nin ilk milli aktif fiberi Bilkent UNAM'da üretildi
29 Şubat 2020 16:48
Dijital mobil kimlik başlıyor
28 Şubat 2020 20:36		 Afetlerde vatandaşları uyaracak Ulusal Mobil Uyarı Sistemi için geri sayım
28 Şubat 2020 11:17
Samsung'un 3 yeni cep telefonu satışa çıktı
26 Şubat 2020 20:28		 Bakan Turhan'dan 5G açıklaması
26 Şubat 2020 12:35
Türkiye'de yaklaşık 50 bin kullanıcı mobil tehditlerin hedefi oldu
26 Şubat 2020 12:30		 Nefes almayan bir canlı keşfedildi
25 Şubat 2020 19:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:20 - Bakan Gül'den Yunanistan'a 'mülteci' tepkisi17:17 - Döviz kurlarında gün sonu fiyatları17:13 - KPSS davasında iki sanığa 'FETÖ üyeliği'nden hapis17:05 - Saldırı hazırlığındaki 24 terörist etkisiz hale getirildi17:03 - Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi16:59 - Ürdün'de ilk koronavirüs vakası16:57 - 5. sınıf öğrencisi kız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti16:49 - Sağlık Bakanı'ndan 'koronavirüs' açıklaması16:47 - ABD heyeti Türkiye'de16:40 - Denizli'de FETÖ operasyonu: 1'i muvazzaf 13 gözaltı
16:37 - BM: Rusya ve Esad, İdlib'de savaş suçu işledi16:36 - KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı16:31 - Hatay'a mühimmat düştü16:22 - İş adamının arabasına bombayı dayısı koymuş16:22 - ÖSYM'den KPSS 2020/4 sonuçları ile ilgili açıklama16:15 - Kopyaladıkları kredi kartı bilgileriyle tatil yapmışlar16:12 - İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara 1 tutuklama16:10 - Banka ücret ve komisyonlarında yeni dönem başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bahçeli ellerini cebinden çıkarmadı
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam: Selçuk Bayraktar
Yunan askeri bir mülteciyi vurarak öldürdü
Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu
Kurumlar arası görevlendirmede köklü değişiklikler yapıldı
Ak Partili isim Erdoğan'ı kızdırdı... Bay Kemal de bunu söylüyor
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
ÖSYM'den KPSS 2020/4 sonuçları ile ilgili açıklama
Kamu alımlarında frene basıldı
Vanlı aktar, korona virüsün ilacını bulduğunu iddia etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.03.2020 fenerbahçe vs kızılyıldız maçı 2
fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü 3
tarhana çorbası 3
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 4
02.03.2020 ağrı'da roketli saldırı 1
muslera'nın bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlaması 3
yunanistan'ın kara sınırını otobüsle kapatması 1
petito ayıcık 2
tomris katun 1
yunanistan'ın mülteci öldürmesi 2
SON İLANLAR
Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye eri alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Personel Alım İlanı
ODTÜ 25 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 45 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 72 Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ekişehir Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam