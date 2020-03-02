Bakan Pekcan, roketli saldırıda yaralanan gümrük personelini ziyaret etti
|02 Mart 2020 15:58
|Yazdır
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'da gümrük personelini taşıyan servis aracına yönelik roketli saldırıya ilişkin, "Ticaret Bakanlığı personeline yapılmış bu saldırı, ülkemizin, varlığını birliğini, dirliğini, refahını nasıl hedef aldıklarının tam bir göstergesi. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde bu saldırılara karşı hiçbir zaman geri adım atmadık, atmayacağız." dedi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı sonrası yaralananları Doğubayazıt Devlet Hastanesinde ziyaret eden Pekcan, yaralıların durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.
Bakan Pekcan, daha sonra hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının sabah saat 08.45 civarında gerçekleştirildiğini söyledi.
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personelinin, servisle sabah işbaşı yapmak üzere Gürbulak Sınır Kapı'sına giderken hain saldırıya uğradığını ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:
"Maalesef 1 şehidimiz ve yaralılarımız var, çok üzgünüz. Ben önce bütün teşkilatımıza, ailelerine ve Türk milletine başımız sağ olsun ve yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ticaret Bakanlığı olarak biz ticaretin arttırılması, ülkemizin birliği, toplumsal refahın arttırılması için var gücümüzle gece gündüz, 24 saat Türkiye'nin, dünyanın her köşesinde bütün hudut kapılarımızda çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı personeline yapılmış bu saldırı, ülkemizin, varlığını birliğini, dirliğini, refahını nasıl hedef aldıklarının tam bir göstergesi. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde bu saldırılara karşı hiçbir zaman geri adım atmadık, atmayacağız."
Pekcan, güvenlik güçlerinin bu tür saldırıları nereden gelirse gelsin başarıyla yurdun her köşesinde vatanı başarıyla temsil ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de bundan sonra hak ettikleri cevabı alacaklarından hiç şüphemiz, kuşkumuz yok. Ağır yaralı 4 personelimiz var, yaralılarımız da var. Yaralılarımızdan 1'i Erzurum'a, 1'i Ağrı'ya, 1'i Van'a, 3 tanesi de Ankara'ya gidecek. Hafif yaralılarımız var." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Gül'den Yunanistan'a 'mülteci' tepkisi
02 Mart 2020 17:20
|Sağlık Bakanı'ndan 'koronavirüs' açıklaması
02 Mart 2020 16:49
|Bakan Akar'dan, Bahar Kalkanı Harekatı açıklaması
02 Mart 2020 15:14
|Erdoğan'la şehit kardeşi arasında dikkat çeken diyalog
02 Mart 2020 14:27
|Bakan Varank uzman mühendisleri 'sıcak bölge'ye taşıdı
02 Mart 2020 14:24
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye baş verir, baş eğmez
02 Mart 2020 14:14
|Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 oldu
02 Mart 2020 14:06
|İbrahim Kalın: Göçmenler için yapabileceğimizin bir sınırı var
02 Mart 2020 14:00
|'Kapıları açarız dedik, bunlar bizi hafife aldı'
02 Mart 2020 12:53
|İdlib'deki ılımlı muhalifler 3 köyü rejimin elinden geri aldı
02 Mart 2020 12:14