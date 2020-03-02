Fenerbahçe'den kafa karıştıran açıklama!

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde sıcak saatler yaşanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a karşı takımın başında olacak deneyimli teknik adam, mücadele öncesinde çarpıcı bir karara imza attı.

Ersun Yanal, sarı lacivertli ekibin bugün gerçekleştirdiği idmanda takımın başında yer aldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, bugünkü antrenmanın 56 yaşındaki çalıştırıcının yönetiminde gerçekleştiği ifade edildi.

Ancak antrenmandan birkaç saat önce Ersun Yanal ile yolların ayrıldığının KAP'a bildirilmiş olması kafaları karıştırdı.

Sarı lacivertli takım, 02.03.2020 tarihi itibariyle Ersun Yanal'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuştu.

Fesih beyanının ardından Ersun Yanal'ın takımın başında idmana çıkması ve kulüpten yapılan açıklamada deneyimli çalıştırıcı için 'teknik direktörümüz' ifadesi kullanılması dikkatlerden kaçmadı.

Sarı lacivertli ekibin resmi internet sitesi üzerinden yapılan antrenman bilgilendirmesi şu şekilde:

"Fraport-Tav Antalyaspor ile oynadığı maç sonrası Antalya'da kalan ve Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında salı günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçemiz, bu maçın hazırlıklarını tamamladı."

"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın yönetiminde Futbol A Takımımız koşu ve ısınmayla başladığı antrenmanı koordinasyon ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam ettirdi."

"Futbol Takımımızın konakladığı otelin sahasında saat 11.30'da başlayan antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi."

"Futbol A Takımımız, Antalya'dan kalkacak özel uçakla Trabzon'a harekete edecek." ifadelerine yer verildi