İş adamının arabasına bombayı dayısı koymuş
|02 Mart 2020 16:22
|Yazdır
Tarım ürünleri ticaretiyle uğraşan iş adamı yeğeninin otomobiline Denizli'nin Çivril ilçesinde bomba düzeneği yerleştirdiği öne sürülen 72 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'den meyve sebze ticareti için Denizli'ye gelen Ali İşiyok'un (47) otomobiline, 28 Şubat'ta, Çivril'de bir otelin önünde park halindeyken bomba yerleştirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görüntülerden zanlının İşiyok'un dayısı Y.C. (72) olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi Kayseri'deki evinde gözaltına aldı.
Denizli Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı Y.C'nin, ifadesinde, yeğeni Ali İşiyok'tan 2 milyon liralık alacağını tahsil edemediğini, İşiyok'u korkutmak maksadıyla bombayı yerleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Y.C, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu arada Ali İşiyok'un 2 ay önce de İstanbul'da otomobiline bomba düzeneği yerleştirildiği, İşiyok'un durumu fark edip polise bildirdiği ve bombanın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
- Olay
Kayseri'den Denizli'ye otomobiliyle gelen iş adamı Ali İşiyok, Çivril'de kaldığı otelin önünde 28 Şubat sabahı aracına bineceği sırada, sol çamurluktan sarkan kabloyu fark etmiş, durumu polis ekiplerine bildirmişti.
Denizli Emniyet Müdürlüğünden gelen bomba imha uzmanlarının incelemesi sonucu çamurluğun içine el yapımı, parça tesirli bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edilmiş ve ekipler bombayı etkisiz hale getirmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kopyaladıkları kredi kartı bilgileriyle tatil yapmışlar
02 Mart 2020 16:15
|Polis ekipleri buldukları intihar mektubu ile çocuğu kurtardı
02 Mart 2020 15:26
|Kağıthane'de can pazarı: Çatıdan açılan battaniyeye atladı
02 Mart 2020 15:18
|Başörtülü kadına saldıran sanığa 'ceza ehliyeti tam' raporu
02 Mart 2020 13:57
|4 kişinin kaçırdığı iddia edilen gıda teknikeri ortaya çıktı
02 Mart 2020 13:18
|Özel hastanede 'yetkisiz estetik ameliyatı'na suçüstü
02 Mart 2020 13:06
|25 yıl 10 ay hapse mahkum edilmişti, 'beraat' etti
02 Mart 2020 10:16
|İhaleye fesat karıştırma operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
02 Mart 2020 10:05
|Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
02 Mart 2020 09:56
|Gülistan Doku'dan 57 gündür haber alınamıyor
01 Mart 2020 18:33