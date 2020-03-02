ÖSYM'den KPSS 2020/4 sonuçları ile ilgili açıklama
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS 2020/4 tercih sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu
|02 Mart 2020 16:22
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS 2020/4 tercih sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu.
İşte ÖSYM Başkanı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
Kıymetli adaylarımız, 2020/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bugün sizlerle paylaşacağız. Şimdiden tüm adaylarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını dilerim. #HalisHocaSaglikciBekliyor
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