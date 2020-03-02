Hatay'a mühimmat düştü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kamberlikaya Mahallesi'ne mühimmat düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı evler hasar gördü
|02 Mart 2020 16:31
|Yazdır
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kamberlikaya Mahallesi'ne mühimmat düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı evler hasar gördü.
İlçeye bağlı Kamberlikaya Mahallesinde öğle saatlerinde bir evin bahçesine mühimmat düştü. Olayda bahçede çukur açılırken, bazı evlerde hasar meydana geldi.
Bahçeye mühimmatın düşmesini gören bir vatandaş, "Ben aşağıdaydım. Dönerek düştüğünü gördüm. Büyük bir yarık oluşturdu. Evlerde hasar var sadece" diye konuştu.
Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|5. sınıf öğrencisi kız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
02 Mart 2020 16:57
|Burdur'da yüksek ateşli bir hasta gözetim altına alındı
02 Mart 2020 15:38
|Kırklareli Valisi Bilgin'den koronavirüs açıklaması
02 Mart 2020 14:42
|Mültecilerin kıyıya çıkmasına izin verilmiyor
02 Mart 2020 08:46
|Kuşadası'nda güneşi gören, sahile koştu
01 Mart 2020 22:17
|Göçmenlerin için düğün salonunun kapıları açıldı
01 Mart 2020 22:11
|41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı
01 Mart 2020 21:47
|Şanlıurfa'da 3.5 büyüklüğünde deprem
01 Mart 2020 18:51
|Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
01 Mart 2020 16:14
|İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor
01 Mart 2020 14:25