1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hatay'a mühimmat düştü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kamberlikaya Mahallesi'ne mühimmat düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı evler hasar gördü
 02 Mart 2020 16:31
Yazdır
Hatay'a mühimmat düştü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kamberlikaya Mahallesi'ne mühimmat düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı evler hasar gördü.

İlçeye bağlı Kamberlikaya Mahallesinde öğle saatlerinde bir evin bahçesine mühimmat düştü. Olayda bahçede çukur açılırken, bazı evlerde hasar meydana geldi.

Bahçeye mühimmatın düşmesini gören bir vatandaş, "Ben aşağıdaydım. Dönerek düştüğünü gördüm. Büyük bir yarık oluşturdu. Evlerde hasar var sadece" diye konuştu.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
5. sınıf öğrencisi kız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
02 Mart 2020 16:57		 Burdur'da yüksek ateşli bir hasta gözetim altına alındı
02 Mart 2020 15:38
Kırklareli Valisi Bilgin'den koronavirüs açıklaması
02 Mart 2020 14:42		 Mültecilerin kıyıya çıkmasına izin verilmiyor
02 Mart 2020 08:46
Kuşadası'nda güneşi gören, sahile koştu
01 Mart 2020 22:17		 Göçmenlerin için düğün salonunun kapıları açıldı
01 Mart 2020 22:11
41 kişinin öldüğü çığ bölgesindeki kar kalınlığı kar tünelinin boyunu aştı
01 Mart 2020 21:47		 Şanlıurfa'da 3.5 büyüklüğünde deprem
01 Mart 2020 18:51
Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
01 Mart 2020 16:14		 İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor
01 Mart 2020 14:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:20 - Bakan Gül'den Yunanistan'a 'mülteci' tepkisi17:17 - Döviz kurlarında gün sonu fiyatları17:13 - KPSS davasında iki sanığa 'FETÖ üyeliği'nden hapis17:05 - Saldırı hazırlığındaki 24 terörist etkisiz hale getirildi17:03 - Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi16:59 - Ürdün'de ilk koronavirüs vakası16:57 - 5. sınıf öğrencisi kız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti16:49 - Sağlık Bakanı'ndan 'koronavirüs' açıklaması16:47 - ABD heyeti Türkiye'de16:40 - Denizli'de FETÖ operasyonu: 1'i muvazzaf 13 gözaltı
16:37 - BM: Rusya ve Esad, İdlib'de savaş suçu işledi16:36 - KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı16:31 - Hatay'a mühimmat düştü16:22 - İş adamının arabasına bombayı dayısı koymuş16:22 - ÖSYM'den KPSS 2020/4 sonuçları ile ilgili açıklama16:15 - Kopyaladıkları kredi kartı bilgileriyle tatil yapmışlar16:12 - İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara 1 tutuklama16:10 - Banka ücret ve komisyonlarında yeni dönem başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bahçeli ellerini cebinden çıkarmadı
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam: Selçuk Bayraktar
Yunan askeri bir mülteciyi vurarak öldürdü
Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu
Kurumlar arası görevlendirmede köklü değişiklikler yapıldı
Ak Partili isim Erdoğan'ı kızdırdı... Bay Kemal de bunu söylüyor
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
ÖSYM'den KPSS 2020/4 sonuçları ile ilgili açıklama
Kamu alımlarında frene basıldı
Vanlı aktar, korona virüsün ilacını bulduğunu iddia etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
daniel sturridge 1
sözlüğe gelmemek 1
27.02.2020 başakşehir vs sporting lizbon maçı 1
salih bey-bozok 1
Ersun yanal'in gönderilmesi 3
fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü 3
Yunanistan'in mültecilere insanlik disi muamelesi 2
01.03.2020 real madrid vs barcelona maçı 2
7 dünya 1 gezegen 1
02.03.2020 ağrı'da roketli saldırı 1
SON İLANLAR
Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye eri alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Personel Alım İlanı
ODTÜ 25 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 45 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 72 Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ekişehir Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam