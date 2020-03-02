Denizli'de FETÖ operasyonu: 1'i muvazzaf 13 gözaltı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda aralarında 1 muvazzaf uzman çavuşun da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı
|02 Mart 2020 16:40
|Yazdır
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda aralarında 1 muvazzaf uzman çavuşun da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde yapıldı. Yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında sabit ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 KHK kapsamında ihraç olan araştırma görevlisi, 1 askeri okuldan ilişiği kesilen, 1 emekli astsubay olmak üzere 5 şahıs ile yine terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama emri olan 8 şüpheli olmak üzere toplam 13 şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|KPSS davasında iki sanığa 'FETÖ üyeliği'nden hapis
02 Mart 2020 17:13
|Saldırı hazırlığındaki 24 terörist etkisiz hale getirildi
02 Mart 2020 17:05
|İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara 1 tutuklama
02 Mart 2020 16:12
|FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
02 Mart 2020 15:50
|FETÖ'nün sözde 'Adana il ablası'na 10 yıl hapis cezası
02 Mart 2020 15:44
|Esed rejimine ait mühimmat kamyonları TSK tarafından vuruldu
02 Mart 2020 15:31
|MSB: 32 terörist etkisiz hale getirildi
02 Mart 2020 15:05
|FETÖ'den yargılanan eski hakime hapis cezası
02 Mart 2020 14:38
|Bakan Koca'dan Gürbulak'taki roketli saldırıya ilişkin açıklama
02 Mart 2020 13:24
|Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı
02 Mart 2020 12:12