YLSY bursiyerlerine dair yönetmelik tümüyle değişti

Bilindiği üzere, Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik 01 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmelikte yapılan temel değişiklikler Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır.

İŞTE BAKANLIK AÇIKLAMASI

1- Mevcut uygulamada başvuruda en az 70 ALES puanı istenmekte ve adaylar sadece ALES puanı üstünlüğüne göre sözlü sınava çağırılmaktadır. Yapılan düzenleme ile daha nitelikli adayların programa dahil olmalarını teminen ALES puanının 75'e yükseltilmesi ve sözlü sınava çağırılacak adayların ALES puanının %40'ı ve lisans mezuniyet notunun %20'si dikkate alınarak belirlenmesi öngörülmüştür. (Madde 5/2)

2- Mevcut uygulamada sözlü sınav ve itiraz komisyonlarında görev alan Bakanlık ve ilgili kurumların personeli için herhangi bir nitelik belirtilmemiştir. Benzer uygulamalardaki yargı kararları da dikkate alınarak yapılan düzenleme ile daire başkanı ve daha üst kadrolardaki veya doktora derecesine sahip personelin bu komisyonlarda görev alması öngörülmüştür. (Madde 5/5-6)

3- Mevcut uygulamada koordinatörler Bakanlığımız, YÖK ve kamu kurumları arasındaki işbirliği uyarınca görev yapmaktadır. Yapılan düzenleme ile üniversite ve kurumlar bünyesinde "YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü", koordinatörlerin rektör yardımcısı veya birim amirine bağlı olması ve koordinatörün görevlerinin belirlenmesi öngörülmüştür. (Madde 11/1-2-3)

4- Mevcut uygulamada yurt içi akademik danışmanlar Bakanlığımız, YÖK ve kamu kurumları arasındaki işbirliği uyarınca görev yapmaktadır. Yapılan düzenleme ile zorunlu hallerde Bakanlık veya YÖK tarafından diğer üniversitelerden de danışman görevlendirilmesi veya danışmanların görevlerinin belirlenmesi öngörülmüştür. (Madde 11/4-5-6-7)

5- Mevcut uygulamada yurt dışında bilimsel etkinliklere katılacak öğrencilerin en az iki ay önce başvurmaları gerekmektedir. Yapılan düzenleme ile başvuru süresinden kaynaklı olarak mağduriyet yaşanmamasını teminen, başvuru süresinin en az bir ay önce olarak belirlenmesi öngörülmüştür. (Madde 13/3)

6- Yapılan düzenleme ile öğrencilerin yurtdışında yaptığı çalışmalarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin desteğini kayda geçirmeleri ön görülmüştür. (Madde 13/4)

7- Mevcut uygulamada doktora sonrası çalışma için resmi burssuz statüde en fazla bir yıl süre verilebilmekte iken, yapılan düzenleme ile bu sürenin en fazla iki yıla kadar verilebilmesi öngörülmüştür. (Madde 18/1)

8- Mevcut uygulamada yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin akademik gelişim raporlarını her üç ayda bir Bakanlığımıza sunmaları gerekmektedir. Yapılan düzenleme ile bu raporların her yıl Ocak ve Haziran ayları içerisinde Bakanlığımıza sunmaları öngörülmüştür. (Madde 19/2)

9- Mevcut uygulamada yurt dışındaki üniversitelerden kabul almak üzere öğrencilere 18 aya kadar bekleme süresi verilebilmektedir. Yapılan düzenleme ile öğrencilerin yurt dışına çıkış sürecinin hızlandırılmasını teminen en fazla 12 aya kadar bekleme süresi verilmesi ve en geç bekleme süresini takip eden eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrenime başlaması öngörülmüştür. (Madde 20/1)

10- Yapılan düzenleme ile yurt dışında öğrenime devam ederken doğum yapan kadın öğrencilere (Devlet memurları usulüne uygun olarak) 16 haftaya kadar burslu izin ve istemeleri halinde 12 aya kadar burssuz izin verilmesi öngörülmüştür. (Madde 20/5)

11- Yapılan düzenleme ile sağlık sorunları nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilere ilişkin uygulama esasları belirlenerek ihtiyaç halinde bu öğrencilere bir yıla kadar burssuz izin verilmesi veya ibraz ettikleri sağlık raporlarının hakem hastanelere gönderilmesi öngörülmüştür. (Madde 21)

12- Yapılan düzenleme ile kamu kurumlarında memur olarak çalışırken aylıksız izin alarak yurt dışına giden öğrencilere ilişkin uygulama esaslarının belirlenmesi öngörülmüştür. (Madde 22)

13- Yapılan düzenleme ile Resmi Burslu Öğrenci Sistemi'nin yasal altyapısının güçlendirilmesi ve bu sistemde üretilen belgelerin, elektronik ortamda düzenlenen güvenli elektronik imzalı belgelerle aynı hukuki değere sahip olması öngörülmüştür. (Madde 40/1)

14- Mevcut uygulamada yurtdışındaki öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler görev talebi dilekçelerini yurt dışı temsilciliklere vermekte ve atama sürecine ilişkin işlemler Bakanlığımızca takip edilmektedir. Sayıştay görüşü dikkate alınarak yapılan düzenleme ile öğrencilerin görev talebi dilekçelerini doğrudan adına öğrenim gördükleri kurumlara vermesi ve atama işlemlerinin bu kurumlarca yerine getirilmesi öngörülmüştür. (Madde 34/4-5)

15- Yapılan düzenleme ile 12 aya düşürülen bekleme süresinden kaynaklı olarak mevcut öğrencilerin mağduriyet yaşamamasını teminen yeni bekleme süresinin bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bursiyerliğe hak kazanacak öğrenciler için uygulanması öngörülmüştür. (Geçici madde 1)

16- Mevcut uygulamada resmi burssuz öğrenciler için herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Yapılan düzenleme ile hastalık, ölüm gibi istisnai hallerde resmi burssuz öğrenciler için ödeme yapılması öngörülmüştür. (Madde 4/1-ş)