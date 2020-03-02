1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD heyeti Türkiye'de

Heyette ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bulunuyor
 02 Mart 2020 16:47
Yazdır
ABD heyeti Türkiye'de

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi.

Craft ve Jeffrey ile beraberlerindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 16.10'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Amerikalı yetkililer gazetecilerin sorularını yanıtlamadı ancak Craft, havalimanından ayrılmadan önce "Burada olmaktan mutluyum." dedi.

Türk yetkililerle Suriye konulu görüşmeler yapacak Amerikalı heyetin, Türkiye'de bulunduğu sürede Hatay'ı ziyaret etmesi ve ayrıca BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Türk yetkililerle de Ankara'da temaslarda bulunması planlanan heyetin görüşmelerinde Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alınması öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi
02 Mart 2020 17:03		 Ürdün'de ilk koronavirüs vakası
02 Mart 2020 16:59
BM: Rusya ve Esad, İdlib'de savaş suçu işledi
02 Mart 2020 16:37		 AB 'Koronavirüs Müdahale Ekibi' kurdu
02 Mart 2020 15:49
SİHA korkusu Esad askerlerine bunu yaptırdı
02 Mart 2020 15:42		 Portekiz'de ilk Korona vakaları görüldü
02 Mart 2020 15:10
Göçmenler yakıtları ve motorları alınıp ölüme terk edildi
02 Mart 2020 14:53		 Yunanlılar göçmenlerin botlarını batırmaya çalıştı... İşte o görüntüler
02 Mart 2020 14:49
Çin'de koronavirüsten ilk idam kararı
02 Mart 2020 14:33		 İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi
02 Mart 2020 13:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:20 - Bakan Gül'den Yunanistan'a 'mülteci' tepkisi17:17 - Döviz kurlarında gün sonu fiyatları17:13 - KPSS davasında iki sanığa 'FETÖ üyeliği'nden hapis17:05 - Saldırı hazırlığındaki 24 terörist etkisiz hale getirildi17:03 - Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi16:59 - Ürdün'de ilk koronavirüs vakası16:57 - 5. sınıf öğrencisi kız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti16:49 - Sağlık Bakanı'ndan 'koronavirüs' açıklaması16:47 - ABD heyeti Türkiye'de16:40 - Denizli'de FETÖ operasyonu: 1'i muvazzaf 13 gözaltı
16:37 - BM: Rusya ve Esad, İdlib'de savaş suçu işledi16:36 - KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı16:31 - Hatay'a mühimmat düştü16:22 - İş adamının arabasına bombayı dayısı koymuş16:22 - ÖSYM'den KPSS 2020/4 sonuçları ile ilgili açıklama16:15 - Kopyaladıkları kredi kartı bilgileriyle tatil yapmışlar16:12 - İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara 1 tutuklama16:10 - Banka ücret ve komisyonlarında yeni dönem başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bahçeli ellerini cebinden çıkarmadı
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam: Selçuk Bayraktar
Yunan askeri bir mülteciyi vurarak öldürdü
Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu
Kurumlar arası görevlendirmede köklü değişiklikler yapıldı
Ak Partili isim Erdoğan'ı kızdırdı... Bay Kemal de bunu söylüyor
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
ÖSYM'den KPSS 2020/4 sonuçları ile ilgili açıklama
Kamu alımlarında frene basıldı
Vanlı aktar, korona virüsün ilacını bulduğunu iddia etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
03.03.2020 trabzonspor vs fenerbahçe maçı 2
Fenerbahçe 1
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 4
Yarali demedin mi komutan 2
28.02.2020 alex de souza tweeti 1
pıypışık 10
02.03.2020 ağrı'da roketli saldırı 1
01.03.2020 real madrid vs barcelona maçı 2
fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü 3
Sevdiği iki dizi ayni aksam olan bayanin hazin durumu 5
SON İLANLAR
Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye eri alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Personel Alım İlanı
ODTÜ 25 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 45 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 72 Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ekişehir Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam