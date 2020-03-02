Sağlık Bakanı'ndan 'koronavirüs' açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: (Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı
|02 Mart 2020 16:49
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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı."
"Koronavirüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor. Böyle durumda sağlık sistemimiz, durumu kontrol altında tutacak güçte."
Sağlık Bakanı Koca, son 14 gün içinde İran, Çin, İtalya, Irak, Güney Kore'de bulunanların, müracaatları halinde Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 14 güne tamamlanacak şekilde raporlu sayılacağını bildirdi.
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