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Sağlık Bakanı'ndan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca: (Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı
 02 Mart 2020 16:49
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Sağlık Bakanı'ndan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı."

"Koronavirüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor. Böyle durumda sağlık sistemimiz, durumu kontrol altında tutacak güçte."

Sağlık Bakanı Koca, son 14 gün içinde İran, Çin, İtalya, Irak, Güney Kore'de bulunanların, müracaatları halinde Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 14 güne tamamlanacak şekilde raporlu sayılacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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