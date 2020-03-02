5. sınıf öğrencisi kız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Manisa'nın Soma ilçesinde gece saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle babası tarafından hastaneye götürülen ve hayatını kaybeden 11 yaşındaki kızın kalp krizi geçirdiği öğrenildi
|02 Mart 2020 16:57
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Manisa'nın Soma ilçesinde gece saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle babası tarafından hastaneye götürülen ve hayatını kaybeden 11 yaşındaki kızın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Soma Altıntaş Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Melisa Taşer, dün arkadaşları ile parkta oyun oynadıktan sonra eve geldi.
Evde babası Musa Taşer ve annesi Sevda Taşer'e göğsünün ağrıdığını söyleyen Melisa, bir anda fenalaştı. Babası tarafından Soma'da bulunan özel bir hastanenin acil servisine götürülen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen küçük kız, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Melisa Taşer'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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