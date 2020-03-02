Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde eğitime 1 hafta ara verildi
|02 Mart 2020 17:03
|Yazdır
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde eğitime 1 hafta ara verildi.
Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 9 Mart'a kadar eğitim-öğretim yapılmayacak, tüm okullar dezenfekte edilecek.
Azerbaycan, koronavirüsün önlenmesi amacıyla İran'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapatmıştı. İran'da bulunan ve dönmek isteyen Azerbaycanlılar 4 Mart'ta uçakla ülkelerine tahliye edilecek.
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs tespit edilen 3 hasta bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ürdün'de ilk koronavirüs vakası
02 Mart 2020 16:59
|ABD heyeti Türkiye'de
02 Mart 2020 16:47
|BM: Rusya ve Esad, İdlib'de savaş suçu işledi
02 Mart 2020 16:37
|AB 'Koronavirüs Müdahale Ekibi' kurdu
02 Mart 2020 15:49
|SİHA korkusu Esad askerlerine bunu yaptırdı
02 Mart 2020 15:42
|Portekiz'de ilk Korona vakaları görüldü
02 Mart 2020 15:10
|Göçmenler yakıtları ve motorları alınıp ölüme terk edildi
02 Mart 2020 14:53
|Yunanlılar göçmenlerin botlarını batırmaya çalıştı... İşte o görüntüler
02 Mart 2020 14:49
|Çin'de koronavirüsten ilk idam kararı
02 Mart 2020 14:33
|İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi
02 Mart 2020 13:58