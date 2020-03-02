1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KPSS davasında iki sanığa 'FETÖ üyeliği'nden hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin iki ayrı davada sanıklardan birine 12 yıl, diğerine 7 yıl 6 ay hapis ve adli para cezası verildi.
 02 Mart 2020 17:13
Yazdır
KPSS davasında iki sanığa 'FETÖ üyeliği'nden hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin iki ayrı davada sanıklardan birine 12 yıl, diğerine 7 yıl 6 ay hapis ve adli para cezası verildi.

Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı yapılan duruşmalara sanıklar Bünyamin Ugar ve Bilal Yiğit katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklı olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Yapılan değerlendirmenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ugar'ı "FETÖ üyeliği"nden 12 yıla, Yiğit'i ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Mahkeme ayrıca, sanık Yiğit'in atandığı kamu kurumunda çalıştığı süre boyunca aldığı paranın iki katı kadar adli para cezasına çarptırdı.

Sanık Ugar hakkındaki, "astsubaylık sınav sorularının FETÖ üyelerine dağıtımının sağlanması" iddiaları kapsamında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına da hükmedildi.

KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fuat Oktay'dan 'Bahar Kalkanı Harekatı' açıklaması
02 Mart 2020 18:06		 Saldırı hazırlığındaki 24 terörist etkisiz hale getirildi
02 Mart 2020 17:05
Denizli'de FETÖ operasyonu: 1'i muvazzaf 13 gözaltı
02 Mart 2020 16:40		 İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara 1 tutuklama
02 Mart 2020 16:12
FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
02 Mart 2020 15:50		 FETÖ'nün sözde 'Adana il ablası'na 10 yıl hapis cezası
02 Mart 2020 15:44
Esed rejimine ait mühimmat kamyonları TSK tarafından vuruldu
02 Mart 2020 15:31		 MSB: 32 terörist etkisiz hale getirildi
02 Mart 2020 15:05
FETÖ'den yargılanan eski hakime hapis cezası
02 Mart 2020 14:38		 Bakan Koca'dan Gürbulak'taki roketli saldırıya ilişkin açıklama
02 Mart 2020 13:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam: Selçuk Bayraktar
Bahçeli ellerini cebinden çıkarmadı
2020/4 KPSS'de, en düşük puanla yerleştirme yapılan 10 kadro
Yunan askeri bir mülteciyi vurarak öldürdü
Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu
Kurumlar arası görevlendirmede köklü değişiklikler yapıldı
KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı
Ak Partili isim Erdoğan'ı kızdırdı... Bay Kemal de bunu söylüyor
Vanlı aktar, korona virüsün ilacını bulduğunu iddia etti
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.03.2020 maccabi vs anadolu efes maçı 2
03.03.2020 trabzonspor vs fenerbahçe maçı 2
tarhana çorbası 5
04.03.2020 fenerbahçe vs kızılyıldız maçı 2
Bağırarak konuşmak 1
petito ayıcık 2
7 dünya 1 gezegen 1
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 4
27.02.2020 başakşehir vs sporting lizbon maçı 1
belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıplar verdiriyor 1
SON İLANLAR
Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye eri alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Personel Alım İlanı
ODTÜ 25 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 45 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 72 Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ekişehir Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam