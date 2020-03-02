Döviz kurlarında gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|02 Mart 2020 17:17
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,2320
|6,2330
|6,2220
|6,2230
|Avro
|6,8440
|6,8450
|6,9170
|6,9180
|Sterlin
|7,9870
|8,0270
|7,9280
|7,9680
|İsviçre Frangı
|6,4340
|6,4660
|6,4850
|6,5170
|ANKARA
|ABD Doları
|6,2050
|6,2550
|6,2050
|6,2550
|Avro
|6,8050
|6,8650
|6,9000
|6,9600
|Sterlin
|7,9360
|8,0810
|7,8780
|8,0210
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