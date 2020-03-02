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Bakan Gül'den Yunanistan'a 'mülteci' tepkisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara yönelik insanlık dışı müdahalelerini endişe ile takip ediyoruz" dedi
 02 Mart 2020 17:20
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Bakan Gül'den Yunanistan'a 'mülteci' tepkisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara yönelik insanlık dışı müdahalelerini endişe ile takip ediyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Twitter'deki hesabından yaptığı paylaşımlarda, Yunanistan'ın mültecilere yönelik sert müdahalesine tepki gösterdi. Bakan Gül, "Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara yönelik insanlık dışı müdahalelerini endişe ile takip ediyoruz. Dün Suriye'de rejimin katliamlarını görmezden gelenler, bugün de kapılarındaki on binlerin feryadına sessiz kalmakta, adeta düşman hukuku uygulayarak masum insanların yaşam haklarını dahi hiçe saymaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, artık meselenin hukuki olmanın da ötesinde, insani ve vicdani bir boyuta taşındığını vurgulayarak, "Bu drama kimse kayıtsız kalmamalıdır. Mültecilerin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamalarının önündeki engellerin kaldırılması bütün dünyanın ortak meselesidir. Bugün göç ve mülteci sorunu konusunda gerekli adımları atmayan ve çifte standart sergileyen Avrupa ülkeleri; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme gibi uluslararası yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmelidir. Geçmişten bugüne dini, dili, ırkı ne olursa olsun bütün dünya mazlumlarına kucak açan Türkiye, insanlığın ve vicdanların sözcüsü olmaya devam edecektir" açıklamalarında bulundu.

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İhlas Haber Ajansı
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