İzmir'de er ve erbaşlara ücretsiz ulaşım
|02 Mart 2020 17:40
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir'deki askeri birliklerde görevli er ve erbaşlara toplu taşımadan ücretsiz yararlanma imkanı sundu. 7179 sayılı Askeralma Kanununda yer alan "Hizmette geçen süre içinde kamunun ve belediyelerin işlettiği deniz ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanır" hükmü gereğince er ve erbaşlara, toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebilecekleri İzmirim Kart verilmesi kararlaştırıldı. Kartlar zorunlu askerlik süresi olan 6 ay boyunca geçerli olacağı öğrenildi.
Komutanlıklar başvuracak
Ücretsiz İzmirim Kart almak isteyen er ve erbaşlar, 10 TL'lik kart bedelini bankaya yatırdıktan sonra başvurularını bağlı bulundukları komutanlıklar aracılığıyla yapabilecek. ESHOT Genel Müdürlüğüne talep yazısı, fotoğraf, kimlik ve terhis tarihi bildirilen askerlerin kartları, yine komutanlıklar aracılığıyla er ve erbaşlara ulaştırılacak.
Kişiye özel İzmirim Kart'ın başkası tarafından kullanılması halinde kart sahibi hakkında yasal işlem yapılaca da açıklandı.
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