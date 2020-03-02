Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
|02 Mart 2020 17:49
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İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 37,16 ile kabak olduğu bildirildi.
İTO tarafından Şubat 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 100'ünün fiyatı artarken, 24 ürünün fiyatı düştü. 118 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Şubat ayında Gıda Harcamaları, Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan kabak yüzde 37,16 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, Ulaştırma ve Haberleşme grubundan yüzde 34,62 ile şehir içi tren (Raylı Sistem) ve otobüs taşıma ücreti, yüzde 33,33 ile şehir içi vapur ücreti, yüzde 29,88 ile Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan yeşil soğan ve yüzde 29,74 ile maydanoz oldu.
- Fuel-oil, fiyatı en fazla azalan ürün oldu
Söz konusu dönemde, Konut Harcamaları grubunda yer alan fuel-oil litre fiyatı yüzde 11,64 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, Konut Harcamaları grubundan yüzde 7,46 ile gazyağı, Gıda Harcamaları Tütün Alkollü ve Alkolsüz İçecekler grubundan yüzde 5,36 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar, Yaş Kuru Sebze ve Meyveler grubundan yüzde 4,88 ile domates ile Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubundan yüzde 3,35 ile otel oda konaklama ücreti olarak gerçekleşti.
Şubat ayında önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:
|Mevsimsel Tarım Ürünleri
|Yüzde Değişim (%)
|Yeşil Soğan
|29,88
|Maydanoz
|29,74
|Kıvırcık Salata
|26,85
|Domates
|-4,88
|Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
|Yüzde Değişim (%)
|Kabak
|37,16
|Sivri Biber
|20,39
|Salatalık
|16,96
|İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler
|Yüzde Değişim (%)
|Tren(Raylı Sistem) Ücreti
|34,62
|Şehiriçi Otobüs Ücreti
|34,62
|Şehiriçi Vapur Ücreti
|33,33
|Maç Giriş Bilet Ücreti
|15,46
|Mecmualar(Dergi)
|15,00
|Fuel oil
|-11,64
|Gazyağı
|-7,46
|Uzun Filtreli Sigara
|-5,36
|Kısa Filtreli Sigara
|-5,36
|Otel Oda Konaklama Ücreti
|-3,35
|Nohut
|-2,97
|Yumurta
|-2,84
|Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti
|-2,32
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