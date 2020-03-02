1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MSB, amfibi deniz piyadelerinin çalışmalarını anlatan görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından amfibi deniz piyadelerinin faaliyetlerini içeren görüntü paylaşıldı
 02 Mart 2020 17:57
Yazdır
MSB, amfibi deniz piyadelerinin çalışmalarını anlatan görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından amfibi deniz piyadelerinin faaliyetlerini içeren görüntü paylaşıldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, karla kaplı dağlarda terörle mücadele operasyonlarını sürdüren amfibi deniz piyade timlerinin çalışmaları yer alıyor.

Görüntüde, "Hırçın denen dalgalardan, aşılmaz denen dağlara... Kahraman Amfibi Deniz Piyadeleri Daima Hazır!" ifadelerine yer veriliyor.

Hakkari Yüksekova'da 3 bin 200 rakımlı bir dağda, eksi 20 derecede düzenlenen operasyonun da paylaşıldığı görüntüde, Mehmetçiğin kar ve tipi altındaki operasyonları gözler önüne seriliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bahar Kalkanı Harekatı'nda ANKA'lar görevde
02 Mart 2020 19:22		 YÖK'ten RTEÜ'nün ön lisans programına onay
02 Mart 2020 18:48
Banka ücret ve komisyonlarında yeni dönem başladı
02 Mart 2020 16:10		 Bakanlık açıkladı... Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır?
02 Mart 2020 15:59
Meclis'te 'virüs' önlemleri alındı
02 Mart 2020 13:52		 Göç İdaresi: Göçmenlerin ücretli taşındığı haberleri yalan
02 Mart 2020 13:40
Gaziantep Havalimanı Baş Müdürlüğü'ne atama yapıldı
02 Mart 2020 13:14		 Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs önlemleri paylaşımı
02 Mart 2020 12:24
Diyanet'ten nakil talebinde bulunacak personele duyuru
02 Mart 2020 10:48		 Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulundan 'koronavirüs' broşürü
02 Mart 2020 10:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam: Selçuk Bayraktar
Bahçeli ellerini cebinden çıkarmadı
2020/4 KPSS'de, en düşük puanla yerleştirme yapılan 10 kadro
Yunan askeri bir mülteciyi vurarak öldürdü
Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu
Kurumlar arası görevlendirmede köklü değişiklikler yapıldı
KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı
Ak Partili isim Erdoğan'ı kızdırdı... Bay Kemal de bunu söylüyor
Vanlı aktar, korona virüsün ilacını bulduğunu iddia etti
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 2
selçuk bayraktar 7
Suriyeli mültecilere avrupa kapıları açıldı 1
şu an çalan şarkı 1
28.02.2020 alex de souza tweeti 1
Sevdiği iki dizi ayni aksam olan bayanin hazin durumu 6
yunanistan'ın mülteci öldürmesi 3
tomris katun 1
seni sevmeyen ölsün 1
fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü 3
SON İLANLAR
Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye eri alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Personel Alım İlanı
ODTÜ 25 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 45 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 72 Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ekişehir Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam