Boğazdan geçen Rus savaş gemisinde dikkat çeken detay
Akdeniz'e giden Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
|02 Mart 2020 18:18
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Rus Donanmasına bağlı savaş gemisi olan 142 Borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Yaklaşık bir saatte Arnavutköy açıklarına gelen geminin güvertesinde çok sayıda askerin sıralandığı görüldü. Geminin boğaz geçişine iki sahil güvenlik botu ve deniz polisi yakın takipte bulunarak savaş gemisine eşlik etti. Geminin ön bölümünde bir askerin sipere yattığı görüldü. Geminin arka bölümünde de ağır silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.
Yaklaşık 1.5 saate boğaz geçişini tamamlayan gemi Doğu Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizine açıldı.
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