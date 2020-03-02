Mültecilerden ilginç geçiş yöntemi
|02 Mart 2020 18:38
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Mültecilerin umuda yolculukları devam ediyor. Meriç Nehri üzerine kurdukları düzeneklerle botu Yunanistan kıyısına bağlayan mülteciler, koşarak Yunanistan içlerine doğru ilerledi.
Avrupa'ya gidecek mültecilere engel olunmayacağının duyurulmasının ardından binlerce mülteci sınırlara akın ediyor. 100 binin üzerinde mültecinin Yunanistan'a geçmek için Meriç Nehri'nden geçişleri devam ediyor. Gün içerisinde onlarca mülteci Meriç Nehri üzerine kurdukları düzeneklere bağladıkları botlarla Yunanistan'a geçti. Yaşanan bu anlar İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Lastik botlara binen mülteciler Yunanistan'a geçtiklerinde koşarak Yunanistan'ın içlerine doğru koşarken Türkiye tarafında bekleyen diğer mülteciler ise botu bağlı olan iple tekrar kendilerine doğru çekiyor. Bu yöntemle onlarca mülteci Yunanistan'a geçerek gözlerden kayboldu.
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