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Ak Parti Milletvekili şehit ailesi ziyareti dönüşü kaza yaptı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Birhan Er'in, Muratlı ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinin ardından geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı
 02 Mart 2020 18:45
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Ak Parti Milletvekili şehit ailesi ziyareti dönüşü kaza yaptı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Birhan Er'in, Muratlı ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinin ardından geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

Şehit Er'in Muratlı'ya bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki baba evinden Tekirdağ'a dönen ve içerisinde milletvekili Koncagül'ün de bulunduğu 59 AK 100 plakalı minibüs, ilçe girişinde plakası henüz belirlenemeyen bir kurtarıcı ile çarpıştı.

Kazada milletvekili Koncagül yaralandı.

Konvoya eşlik eden başka bir araçla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılan Koncagül, buradaki müdahalenin ardından taburcu edildi.

Anadolu Ajansı
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