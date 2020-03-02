Habur Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruldu
Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahra hastanesi kuruldu.
|02 Mart 2020 19:06
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Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahra hastanesi kuruldu.
Irak'ta Kovid-19 vakalarının görülmesi üzerine Habur Sınır Kapısı'nda tedbirler sürüyor.
Bu kapsamda Irak üzerinden yurda giriş yapacak Türk vatandaşları için gümrük girişine sahra hastanesi kuruldu.
Sınır kapısına gelen Türk vatandaşların, sahra hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda girişi sağlanıyor.
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