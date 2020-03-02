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Koronavirüs iki ülkeye daha sıçradı

Suudi Arabistan ve Senegal'de ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.
 02 Mart 2020 19:14
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Koronavirüs iki ülkeye daha sıçradı
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

Senegal'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Dakaractu'nun haberine göre, önceki gün Air Senegal uçağıyla Paris'ten Dakar'a gelen Fransız yolcuya yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Fransız hasta karantinaya alınırken, aynı uçakta bulunan yolculara ulaşmaya çalışılıyor.
Anadolu Ajansı
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